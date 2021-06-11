В Уфе встретили известного дизайнера Артемия Лебедева

Сегодня, 11 июня, на улицах Уфы горожане заметили известного московского дизайнера Артемия Лебедева. Он прогуливался по проспекту Октября в компании мэра столицы Сергея Грекова.
Пока неизвестно, для чего именно приехал Артемий Лебедев в Уфу. Однако по городу дизайнер гулял в сопровождении урбанистов и членов команды уфимского мэра.
Справка: Артемий Лебедев — российский дизайнер, изобретатель, предприниматель, блогер, путешественник и автор «Ководства» — руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика». Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.ру». С 2008 года представитель акционеров в компании «SUP Media», владеющей русскоязычным проектом «Живой Журнал».