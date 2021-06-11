Радий Хабиров вручил труженикам Башкирии новую госнаграду

Соцветие курая в руках. Так выглядит серебряная медаль «За трудовую доблесть», учрежденная главой Башкортостана. Накануне Дня России за многолетний труд и профессионализм Радий Хабиров вручил их мастерам, которые десятилетия жизни отдали своей специальности.

Цветы и медаль «За трудовую доблесть» под номером 1 Радий Хабиров вручил педагогу Миляуше Муртазиной, которая своим трудом вывела вокальную школу республики на мировой уровень. Аплодировали ей врачи, учителя, нефтяники, механизаторы, строители. А после и сами в алфавитном порядке выходили на сцену, чтобы получить заслуженную награду. 90 человек со всего Башкортостана. Общий трудовой стаж – более 3 тысяч лет.

Все вы, дорогие друзья, настоящие герои труда. Среди вас есть представители очень разных профессий. Всех вас объединяет главное: за вашими плечами – десятилетия плодотворного труда.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров вручил труженикам Башкирии новую госнаграду

Церемонию решили провести на улице, чтобы за своих героев труда смогли порадоваться родственники. Многие приехали целыми семьями. Приветствовали их и прохожие, которые гуляли по центру города. 

Место для проведения церемонии вручения медалей «За трудовую доблесть» выбрано неслучайно. Во-первых, на этой площади располагается Дом профсоюзов, сотрудники которого борются за права трудящихся. Во-вторых, здесь же установлен памятник народному поэту Башкирской АССР, Герою Социалистического Труда Мустаю Кариму.

Ещё вчера в это же время Андрей Бовтрук спускался в шахту на глубину полукилометра. Более 30 лет он следит за состоянием стволов и вертикальной выработки клетей Бурибаевского горнообогатительного комбината. Во многом от его профессионализма зависят жизни людей. И сегодня он благодарит свой коллектив за оказанное доверие. 

Конечно, приятно это всё. Вчера был в шахте, сегодня уже в столице нашей республики. Быстро всё организовано. Шахта глубокая. Сейчас у нас новая пошла, ствол выбили, он уже глубиной 480 метров.

Андрей Бовтрук, крепельщик по ремонту и обслуживанию стволов Бурибаевского ГОК
Фото №2 - Радий Хабиров вручил труженикам Башкирии новую госнаграду
Уфимская волна

Погода на церемонии была словно на заказ. Жара спала, а на случай дождя гостям раздали зонты. Но они не пригодились. Сама процедура растянулась более чем на час. И это даже с учетом того, что непривыкшие к такому вниманию мастера своего дела, получив награду и сфотографировавшись по протоколу с главой Башкортостана, тут же шли обратно на свое место. Самыми скромными оказались механизаторы – взять у них интервью было сложнее всего. Для Валерия Андреева эта медаль стала не только признанием его труда, но и подарком на день рождения. Сегодня ему исполнилось 57 лет.

Работа любимая. Если бы не любил, то и не работал бы. А так с 1981 года уже 40 лет работаю. Ещё и зонтик подарили, на трактор повешу, от жары или от дождя пригодится.

Валерий Андреев, механизатор КФХ «Файзуллин Г.Г.» /Шаранский район/

Это очень приятно. Обратили внимание, очень приятно. Увидел, посмотрел, интересно.

Юрий Щукин, тракторист СПК «Кирова» /Белокатайский район/

Многие присутствующие впервые услышали и шедевры мировой классики в исполнении Национального симфонического оркестра. А Миляуша Муртазина в этот момент наверняка вспоминала самые яркие моменты своей карьеры. В интервью она призналась, что ей было приятно получить такую награду. Но, как и всегда, больше всего она порадовалась за других.

Так было радостно видеть людей труда из разных областей, из разных районов. Ну просто до слёз.

Миляуша Муртазина, заслуженный работник культуры РСФСР
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