В правительстве Башкирии обсудили перспективы перехода автотехники на газомоторное топливо

Радий Хабиров на «Инвестчасе» поручил совместно с крупными предприятиями Башкортостана сформировать план по переоборудованию корпоративной техники с учётом рентабельности её перевода на газ. Администрации районов должны провести аналогичную работу с малым и средним бизнесом.

Дать каждому главе исполнимое поручение. Ему дайте 50-30 машин, Нефтекамску побольше, например, 70, Уфа – сами посмотрите вместе, Стерлитамак, Салават и Ишимбай – их надо вместе собрать, там взаимозависимая жизнь.

На «Инвестчасе» также представили проект производственно-торгового холдинга по реализации мясных полуфабрикатов. Общая стоимость оценивается в 1,8 млрд рублей. Ещё один проект в сфере перерабатывающей промышленности. Речь идёт о создании двух животноводческих ферм в Фёдоровском и Куюргазинском районах с суммарным поголовьем порядка 20 тысяч коров лимузинской породы. Предприниматели посетовали, что порой от момента планирования до реализации проходит длительное время из-за бюрократических проволочек. Радий Хабиров поручил проанализировать систему сопровождения инвестпроектов в районах.