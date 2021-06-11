В Башкирии противопожарная служба получила новую спецтехнику

Шесть автоцистерн на базе высокопроходимых «Уралов» для республиканской противопожарной службы. Ключи от новой спецтехники вручил сегодня премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. Машины произведены на одном из российских предприятий. Они оборудованы пожарным насосом, системой для подачи компрессионной пены, емкостями для перевозки огнетушащих веществ.

Автоцистерны распределили по шести подразделениям противопожарной службы республики. В частности, два автомобиля отправились в Нуримановский район и по одному в Белорецкий и Уфимский районы, а также в Стерлитамак и Туймазы.

Очень хорошая техника, проходимость высокая, емкость большая – 6 тонн, так что объем воды сразу большой, запас огнетушащих средств тоже большой, работать будет легче. Павел Маслак, водитель пожарной части с. Красный Ключ

После торжественной части премьер-министр Башкортостана осмотрел пожарную технику и проехал за рулем одной из автоцистерн, оценив ее технические характеристики. Выступая перед огнеборцами, Назаров подчеркнул, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, республика продолжит поддерживать подразделения противопожарной службы.