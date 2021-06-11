Трудоустройство инвалидов в Башкирии: истории работников с ОВЗ

В Башкортостане к 2024 году создадут 600 рабочих мест для инвалидов. На их организацию работодателям возмещают от 80 до 100 тысяч рублей. Сейчас люди с ограниченными возможностями здоровья могут найти вакансии в центре занятости. Истории тех, кто уже нашёл себе профессию по душе, несмотря на диагноз.
Комплименты от коллег для него не редкость. Всегда хорошо выглядит и обладает феноменальной пунктуальностью. В коллективе о его диагнозе – нарушении опорно-двигательной системы – никто и не вспоминает. Работе это не мешает.
Сториз, посты в социальных сетях, введение аккаунтов на сайтах объявлений компании, занимающейся пластиковыми окнами, – всё это на Андрее. На должность помощника маркетолога он пришёл несколько месяцев назад. Долго не мог найти работу. Из-за пандемии в прошлом году ему пришлось уйти с должности менеджера турфирмы. Директор компании сам обратился в центр занятости в поиске сотрудника. Для него это не первый работник с ограниченными возможностями здоровья.
Маргарита долго не могла никуда устроиться. Раньше девушка работала администратором в центре по ремонту инвалидных колясок. Но мастерская закрылась. В центре занятости предложили попробовать себя в салоне красоты. Эта сфера оказалась Маргарите близка. Девушка занимается визажем.
Маргарита выходит на неполный рабочий день 2-3 раза в неделю. В жару её стараются и вовсе не вызывать. У девушки эпилепсия. В ее обязанности входит встречать клиентов, отвечать на звонки, вести учёт. Владелица салона, уже увидев Маргариту на пороге, поняла: она им подходит.
Первый месяц соискатели вакансии работают по договору. Чтобы и работодатель, и сотрудник поняли, подходят ли они друг другу. Зарплату за этот месяц возмещают из бюджета. 70 процентов всё-таки остаются на постоянной основе. Но если отказываются, то чаще сами сотрудники.
Людям с ОВЗ приходится привыкать к новому ритму жизни. Именно поэтому после трудоустройства их никто не бросает. Центр занятости продолжает сопровождение, оказывает поддержку, решает конфликты. И, как это ни удивительно, но пандемия помогла с работой. Многие организации так и оставили некоторые должности на удалёнке. Так что подходящих вакансий стало больше. А значит, и возможности теперь не столь ограничены.