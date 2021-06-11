Трудоустройство инвалидов в Башкирии: истории работников с ОВЗ

В Башкортостане к 2024 году создадут 600 рабочих мест для инвалидов. На их организацию работодателям возмещают от 80 до 100 тысяч рублей. Сейчас люди с ограниченными возможностями здоровья могут найти вакансии в центре занятости. Истории тех, кто уже нашёл себе профессию по душе, несмотря на диагноз.

Комплименты от коллег для него не редкость. Всегда хорошо выглядит и обладает феноменальной пунктуальностью. В коллективе о его диагнозе – нарушении опорно-двигательной системы – никто и не вспоминает. Работе это не мешает.

Сториз, посты в социальных сетях, введение аккаунтов на сайтах объявлений компании, занимающейся пластиковыми окнами, – всё это на Андрее. На должность помощника маркетолога он пришёл несколько месяцев назад. Долго не мог найти работу. Из-за пандемии в прошлом году ему пришлось уйти с должности менеджера турфирмы. Директор компании сам обратился в центр занятости в поиске сотрудника. Для него это не первый работник с ограниченными возможностями здоровья.

Мы не разделяем, относимся одинаково, сразу при приеме сказали, что будет работать, как обычный сотрудник. Он делает даже больше, чем мы ожидали. Вначале стеснялся, переживал, что не справится, но мы его поддерживали, и он отлично справляется. Валерий Назаров, директор компании

Маргарита долго не могла никуда устроиться. Раньше девушка работала администратором в центре по ремонту инвалидных колясок. Но мастерская закрылась. В центре занятости предложили попробовать себя в салоне красоты. Эта сфера оказалась Маргарите близка. Девушка занимается визажем.

Маргарита выходит на неполный рабочий день 2-3 раза в неделю. В жару её стараются и вовсе не вызывать. У девушки эпилепсия. В ее обязанности входит встречать клиентов, отвечать на звонки, вести учёт. Владелица салона, уже увидев Маргариту на пороге, поняла: она им подходит.

Сразу пришла накрашенная, в красивом платье. Со всеми заданиями справлялась. Трудолюбивая. Римма Галиуллина, директор салона красоты

Первый месяц соискатели вакансии работают по договору. Чтобы и работодатель, и сотрудник поняли, подходят ли они друг другу. Зарплату за этот месяц возмещают из бюджета. 70 процентов всё-таки остаются на постоянной основе. Но если отказываются, то чаще сами сотрудники.

Чаще отказываются инвалиды детства, которые привыкли быть под опекой, которых всегда жалели. А работодатель жалеть не может, это же деньги, производство не может останавливаться. Даже обычному человеку после большого перерыва сложно выходить на работу к 9 утра. Инна Макеева, главный инспектор Центра занятости г. Уфы по Октябрьскому району