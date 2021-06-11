В Башкирии открылся первый круглогодичный детский лагерь

В Илишевском районе открылся детский оздоровительный лагерь «Орленок». В течение двух лет там шла масштабная реконструкция, были построены новые корпуса и бассейн. Обновленный лагерь способен принять до 250 детей и будет функционировать круглый год.

Павел Демьяненко не представляет свою жизнь без футбола. И перед поездкой в лагерь «Орленок» задумывался, каким будет здесь игровое поле. Сомнения развеялись, как только юноша увидел новую футбольную площадку.

Этим летом «Орленок» распахнул свои двери для детей спустя два года реконструкции. В первую смену сюда заехали 160 детей не только из Башкортостана, но и из других регионов. Здесь снова зареял флаг, а на центральной сцене блещут юные таланты.

Впереди три недели дружбы, впечатлений, спортивных состязаний, занятий – очень круто. Уедете отсюда и будете переписываться, может быть, приедете сюда еще на одну смену. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

А ярких впечатлений здесь точно хватит всем. Первое, что бросается в глаза на территории обновленного лагеря, – бассейн. И водные процедуры здесь доступны всем.

В реконструкцию «Орленка» было вложено более 150 млн рублей. Большая часть суммы поступила от одного из крупных предприятий республики. Был построен новый корпус на 216 мест. Но самое главное – здесь простор для творчества. При помощи современных технологий ребята смогут заниматься 3D-моделированием и даже учиться азам робототехники.

На территории лагеря появилась и башкирская юрта. А внутри детей ждут экспонаты из местного историко-краеведческого музея. Здесь будут проходить тематические занятия.

«Орленок» – первый в республике круглогодичный детский оздоровительный лагерь. В планах проводить смены и для ребят с ограниченными возможностями здоровья. К тому же осенью лагерь станет одной из площадок для подготовки школьников к олимпиадам.

Преподаватели «Авроры» и УГНТУ приезжают и готовят наших детей к олимпиадам и госэкзаменам. Рамзил Рахматуллин, директор детского оздоровительного лагеря «Орлёнок»