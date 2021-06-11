Уфа присоединилась к флешмобу в поддержку автопробега ко Дню России

Уфимцы присоединились к флешмобу в поддержку патриотического автопробега ко Дню России. В парке Победы состоялось символическое приветствие другим регионам страны.

В течение нескольких дней участники – это 12 человек на 5 автомобилях – преодолеют сотни километров пути, побывают в 8 городах. Уфа – это начальная точка. Колонна проследует через Самару, Волгоград, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Керчь, Севастополь. А завершится автопробег в Белогорском районе Крыма.