В Уфе на набережной Белой пройдет фестиваль «Моя Россия»

Активности, концерт и мастер-классы. На набережной Агидели в Уфе завтра, 12 июня, пройдет фестиваль «Моя Россия». Он начнется в 15 часов с парада речной навигации и малой авиации.

Параллельно откроются выставка тематических картин и площадка уфимских поэтов. Для маленьких горожан театры подготовили представления и интерактивные программы. Желающие смогут принять участие в мастер-классах.