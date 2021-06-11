В Уфе на набережной Белой пройдет фестиваль «Моя Россия»

Активности, концерт и мастер-классы. На набережной Агидели в Уфе завтра, 12 июня, пройдет фестиваль «Моя Россия». Он начнется в 15 часов с парада речной навигации и малой авиации.

Параллельно откроются выставка тематических картин и площадка уфимских поэтов. Для маленьких горожан театры подготовили представления и интерактивные программы. Желающие смогут принять участие в мастер-классах.

Фото №1 - В Уфе на набережной Белой пройдет фестиваль «Моя Россия»

Планируется и поэтический вечер в формате открытого микрофона, выступления духового оркестра и уличных музыкантов. В завершение вечера на сцене выступят популярные артисты башкирской эстрады, в том числе рок-группа «Дервиш-хан».

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