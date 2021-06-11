Футбольная команда телеканала БСТ выйдет на товарищеский матч в специальной форме

Буквально через пару часов откроется футбольный форум «Евро-2020». Из-за пандемии турнир перенесли с прошлого года. Россия вступит в борьбу в субботу с поединка с Бельгией. Чемпионату Европы посвятили товарищеский матч и участники воскресного поединка – любительские команды телеканала БСТ и блогеров «Параголов». 13 июня в 18:00 коллективы встретятся на стадионе «Нефтяник». Команда телеканала БСТ выйдет на поле в специальной форме.
Подготовка футбольной формы начинается с компьютера. Дизайнер подкладывает в специальную программу размеры будущих футболок и шорт. Затем плоттер распечатывает детали формы, после чего бумага и ткань отправляется на каландровый термопресс, и шорты с футболкой готовы к пошиву.
После термоотделочной печати детали формы отправляют в швейный отдел, где на соответствующем оборудовании для пошива трикотажных изделий шорты и футболки принимают окончательный вид.
Производственно-отделочная компания «Эксклюзив» занимается пошивом спортивной одежды с 2007. Здесь заказывали экипировку для спортшколы «Салават Юлаев», а также хоккейного клуба «Торос» и следж-хоккейной команды «Башкирские пираты».
Чтобы заниматься спортом в комфортной экипировке, качество которой предстоит проверить игрокам футбольной сборной телеканала БСТ уже в это воскресенье на стадионе «Нефтяник». Поддержать участников товарищеской встречи можно будет на 17 и 18 секторе. Вход свободный.