Футбольная команда телеканала БСТ выйдет на товарищеский матч в специальной форме

Буквально через пару часов откроется футбольный форум «Евро-2020». Из-за пандемии турнир перенесли с прошлого года. Россия вступит в борьбу в субботу с поединка с Бельгией. Чемпионату Европы посвятили товарищеский матч и участники воскресного поединка – любительские команды телеканала БСТ и блогеров «Параголов». 13 июня в 18:00 коллективы встретятся на стадионе «Нефтяник». Команда телеканала БСТ выйдет на поле в специальной форме.

Подготовка футбольной формы начинается с компьютера. Дизайнер подкладывает в специальную программу размеры будущих футболок и шорт. Затем плоттер распечатывает детали формы, после чего бумага и ткань отправляется на каландровый термопресс, и шорты с футболкой готовы к пошиву.

Здесь делаем термообработку. Нам дают бумагу, и мы с бумаги на ткань переносим все при температуре 180-190 градусов. Получается термоотделочная печать, которая не линяет, не смывается белизной.

Светлана Ишкина, термоотделочник производственно-отделочной компании «Эксклюзив»
Фото №1 - Футбольная команда телеканала БСТ выйдет на товарищеский матч в специальной форме

После термоотделочной печати детали формы отправляют в швейный отдел, где на соответствующем оборудовании для пошива трикотажных изделий шорты и футболки принимают окончательный вид.

После раскроя комплектуется и передается на отшив. Шьется все на специальном оборудовании. Ткань специальная, спортивная, которая хорошо дышит.

Елена Мартова, технолог производственно-отделочной компании «Эксклюзив»

Производственно-отделочная компания «Эксклюзив» занимается пошивом спортивной одежды с 2007. Здесь заказывали экипировку для спортшколы «Салават Юлаев», а также хоккейного клуба «Торос» и следж-хоккейной команды «Башкирские пираты».

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Спортивную форму шьем всем желающим, спортивным клубам, поскольку всегда происходит за счет родителей. Также шьем спортивную форму из футора, так как она очень популярна и многие частные предприниматели заказывают у нас и перепродают.

Валентина Зобнина, заместитель генерального директора производственно-отделочной компании «Эксклюзив»

Чтобы заниматься спортом в комфортной экипировке, качество которой предстоит проверить игрокам футбольной сборной телеканала БСТ уже в это воскресенье на стадионе «Нефтяник». Поддержать участников товарищеской встречи можно будет на 17 и 18 секторе. Вход свободный.

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