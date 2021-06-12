Уроженца Башкирии, который убил жену на глазах детей, отправят на лечение

Напомним, жуткий инцидент произошёл 29 июля 2020 года. Семья с двумя детьми отправилась к стоматологу, так как у старшей дочери разболелся зуб. По пути между супругами вспыхнула ссора на почве ревности, тогда они вышли из машины, и мужчина зарезал супругу канцелярским ножом. Это произошло прямо посреди дороги, на глазах у очевидцев и детей, которые громко плакали в салоне.