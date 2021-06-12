В Уфе частично открылась ремонтируемая улица

Сегодня, 12 июня, в Уфе после масштабной реконструкции открылось движение по двум улицам, которые ремонтируют с 2019 года. Движение транспорта возобновилось по улице 8 Марта и частично по улице Комсомольской.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы. Проезд доступен от перекрестка с Мингажева до перекрестка с Айской. Также передвигаться на транспорте возможно от бульвара Хадии Давлетшиной и до улицы Города Галле.