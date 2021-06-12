В Башкирии трое суток ищут 19-летнюю девушку

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о старте новых поисков. В селе Казанка Альшеевского района пропала 19-летняя Яна Захарова.
Девушка ушла из дома ещё 9 июня. До сих пор родные ничего не знаю о местонахождении Яны.
Приметы: рост около 145 см, телосложение среднее, волосы темно-коричневые, глава карие. Была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, черное трико, такого же цвета футболку и светло-русые кроссовки.
Волонтёры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Яны, сообщить по телефонам: 8 800 700 54 52, 8 917 781 93 34, 112.