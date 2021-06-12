В Башкирии пьяный водитель протаранил фонарный столб

Как сообщают очевидцы произошедшего, инцидент зафиксирован на улице Алексеева. Водитель на полной скорости влетел в столб. От сильного удара машина перевернулась и покорёжилась.

На место происшествия прибыли сотрудники правопорядка и врачи, которые вытащили из перевернутого автомобиля пострадавшего водителя. Мужчина был сильно пьян и только улыбался на все вопросы инспекторов. О его состоянии пока ничего неизвестно.