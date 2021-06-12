Минтруд России разъяснил, как получить 10 тысяч рублей на школьника

Министерство труда России сообщает о разработке проекта, в рамках которого для семей с детьми от 6 до 18 лет предназначены денежные выплаты. Ведомство сообщает, что проект вынесен на общественное обсуждение.

Пособие выплатят всем семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет к новому учебному году. Также финансовая поддержка предназначена для граждан от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. Заявление на получение финансовой поддержки можно подать любым удобным способом с 15 июля до 1 ноября 2021: на сайте Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда.