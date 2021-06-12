В Башкирии 28 ковид-пациентов находятся в тяжёлом состоянии

За сутки выявлено 92 новых зараженных COVID-19. В больницах республики находятся 173 человека, из которых 28 в тяжелом состоянии, а трое нуждаются в аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении дома – 1233 пациентов.

За всё время пандемии зарегистрировано уже 39 285 человек с коронавирусом. Из них 37 341 пациент полностью выздоровел. За сутки скончался один человек с коронавирусом (за всё время – 538).