В Башкирию вновь вернётся жара

Уже 14 июня, то есть в понедельник, в центральных районах Башкирии воздух прогреется до +30℃. В последующие дни столбик термометра будет держаться на той же отметке и даже выше. Так, 19 июня термометр в некоторых районах Башкирии покажет +35℃.