В Башкирию вновь вернётся жара

Синоптики Башкирии предупреждают о возвращении тридцатиградусной жары. Вместо дождей, гроз и ветра в республику придёт тепло.
Уже 14 июня, то есть в понедельник, в центральных районах Башкирии воздух прогреется до +30℃. В последующие дни столбик термометра будет держаться на той же отметке и даже выше. Так, 19 июня термометр в некоторых районах Башкирии покажет +35℃.
При этом осадков на следующей неделе не ожидается. Ветер так же будет слабый и тёплый. Значительное снижение температуры ожидается лишь в конце месяца.