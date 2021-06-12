Радий Хабиров возложил цветы к Монументу Дружбы в День России

Со знаменательными датами жителей республики сегодня поздравил Радий Хабиров. Праздничные мероприятия в столице начались с возложения цветов.

Делегация во главе с руководителем региона посетила Монумент Дружбы, который был возведен в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Памятник является символом великую братской дружбы русского и башкирского народов.

Затем торжественное возложение прошло у памятников башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу и национальному герою республики Салавату Юлаеву.