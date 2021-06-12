В Уфе в День России вручили первые удостоверения детям войны

В республике отметили два крупных праздника – День России и День Рождения Салавата Юлаева. А уфимцы праздновали еще и День города – 447 лет. К этим датам была приурочена первая выдача удостоверений «Дети войны». Статус не так давно был официально закреплен. А на площади перед Русским драмтеатрам прошла ярмарка народных умельцев.

Сколько лет идее создания таких кукол, уже и сказать никто не может. Они появились еще в те времена, когда дети играли с тем, что могли изготовить мамы. За 14 лет Нина Романовна создала уже сотни кукол. Они отличаются не только внешним видом, но и предназначением. В старину такие поделки таили в себе сакральный смысл. Вот эти дамы с узелками охраняли в пути. Были и те, кто отвечал за сытость домочадцев.

Для крупенички делали мешок, внутрь после сбора урожая клали крупы, ставили ее в красный угол. Это был ритуал, традиция. Нина Буланкова

И у каждого народа они свои. Как и в жизни на ярмарке бок о бок уживаются традиции разных национальностей. В России их, кстати, более 190.

Народная песня «Салават» звучит не случайно. В День России и День города празднуют и день рождения национального героя. Здесь и снабдят музыкальным инструментом, и научат на нем играть. В толпе можно было встретить даже тех, кто сегодня предпочел надеть национальный головной убор. Тем более что погода располагала. Но празднику дождь не помешал.

Поздравления на английском. Для Романа это второй родной язык. Еще маленьким он вместе с мамой уехал в США. Светлана работает в госпитале. На летние каникулы решили вернуться на Родину к семье. Из-за пандемии в прошлом году не получилось.

Мэр Уфы Сергей Греков вручил первые удостоверения детям войны. Раньше официально статуса у тех, кто пережил голод и лишения, трудясь с малых лет, не было.

Рады, что хотя бы поздно, но признали нас детьми войны. Если бы меня спросили, с кем я хотела бы жить, то я бы сказала, что с теми людьми, кто был во время войны и после нее. Очень добрые люди были, все помогали, не давали друг другу умирать. Лиза Агадуллина, обладательница статуса «Дети войны»

Я был в оккупации: я родился, а потом немцы заняли эту территорию. Приходилось жить в землянках, искать еду в полях, в болотах. Анатолий Карпенко, обладатель статуса «Дети войны»