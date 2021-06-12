Концерт и парад водного и авиатранспорта: в Уфе прошел фестиваль «Моя Россия»

В честь праздника в Уфе сегодня прошли культурно-массовые, спортивные и другие зрелищные мероприятия. Одной из центральных площадок, где собрались несколько тысяч уфимцев и гостей города, стала набережная реки Белой. В три часа дня там стартовал республиканский фестиваль «Моя Россия».

Одним из самых ярких моментов стал парад водного и авиационного транспорта. Единым строем по фарватеру прошли более 60 водных судов: теплоходы, пароходы, катера, рафты, каноэ, байдарки и лодки. Тем временем в небе свое мастерство продемонстрировали пилоты самолетов малой авиации аэродрома «Первушино». Также в воздушной части парада участие принял вертолетный центр «ХелиПорт-Уфа».

– Всё нравится, что у нас вот такие судна есть интересные, больно-то их никогда не видели, а вот сейчас смотрим.

– Года два назад, по-моему, и этого даже не было, всё восстанавливается, все развивается.

– Я сейчас живу в другом городе, в Санкт-Петербурге, и мне приятно видеть, что впервые на реке Белой, на родной набережной проводится такое масштабное мероприятие.

Не только демонстрация водных видов транспорта и пролет авиации. На сцену амфитеатра вышли исполнители национальной рок-музыки, а при входе на праздничную площадку желающие могли под живое исполнение духового оркестра станцевать вальс с артистами ансамбля имени Файзи Гаскарова. Культурная программа праздника на набережной расписана до 11 часов вечера.