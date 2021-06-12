В Белебее в День города открылся парк «Поющие родники»

Большой праздник в этот день отмечали и жители Белебея. Сегодня город отметил свой 240-й день рождения. В честь этого в качестве подарка для горожан распахнул двери обновленный парк поющих родников. Телеграмму поздравления жителям направил глава республики.

Так феерично фонтаны запускают далеко не везде. Впрочем, для Белебеевского района, в котором насчитывается более 100 природных родников, вода – главный символ и достопримечательность. Эта особенность и легла в концепцию обновленного парка, который изменился до неузнаваемости, если сравнивать с тем, что было. Вдоль пруда появились деревянные пирcы для отдыха у воды, были обновлены покрытия дорожек и установлено новое освещение. По-новому оборудовали пляж и детские площадки. Появилось много игровых зон, например, веревочный парк, а также специальная коворкинг-площадка «Бублик-Спейс». Каждый житель города найдет развлечение себе по вкусу.

Живу в Белебее 40 лет, и в последнее десятилетие город очень изменился. Парки, дороги, дома красивые. Антонина Петрова

Открытие парка «Поющие родники» приурочили сразу ко Дню России и юбилею города. В этом году Белебею 240 лет. По такому случаю в парке развернули настоящую этнодеревню.

Белебей– один из старейших городов республики после Уфы, Стерлитамака и Бирска. На сегодня в городе проживает более 34 различных национальностей. Чтобы показать эту палитру народностей, на территории парка создали тематический город юрт.

Основателями Белебея считаются чуваши, которые спасались от насильственной христианизации. Беженцы арендовали эти земли у местных башкир и стали обживать. Историю города изобразили в виде театрализованного представления. А затем там же, на сцене, провели церемонию награждения жителей почетными званиями и грамотами.

Особенный этот день и для супругов Камалетдиновых, которые справили бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни.

Никакого секрета, жили и жили, дай бог всем так жить. Если кого-то из нас дома нет, второй сидит у окна и ждет возвращения. Наиля и Фарит Камалетдиновы