В Башкирии на сабантуях возрождают древние народные игры

Возрождая традиции. Помимо уже известных состязаний, в программу республиканских сабантуев в этом году включили древние народные игры, которые удивили гостей. Команды состояли из представителей башкирских родов. В Туймазах сильнейших выявляли среди родов Канлы и Елан, проживающих на северо-западе Башкортостана.

Юрта кочевых башкир, словно машина времени, переносит гостей на столетия назад. Ковры ручной работы, старинный сундук, прялка. И всё это оригинальные изделия. Вот свадебное платье ручной работы конца 19 – начала 20 века. Передавалось как приданое из поколения в поколение.

Не только сильнейшие батыры, но и любой желающий мог принять участие в борьбе на поясах. И таких набралось несколько десятков человек в разных весовых категориях. Куреш с каждым годом становится всё популярнее. А сельские тренеры и рады. С нетерпением ждут строительства Центра борьбы в Уфе, чтобы привезти своих спортсменов на соревнования мирового уровня.

Глядя на этих ребят, гости сабантуя сначала поняли лишь то, что они представляют две разные команды. О значении названий коллективов тоже догадались не все. Канлы и Елан – древние роды башкир, которые проживают на данной территории. Они соревновались в метании булавы весом в 18 килограммов и других дисциплинах.

Те или иные элементы были в сабантуях, но мы подошли к тому, чтобы участвовали команды на основе родовой идентичности. Юлдаш Юсупов, член исполкома Всемирного курултая башкир

Эстафету проведения народных игр Туймазам передал город Янаул, жители которого остались в восторге от состязаний родов Гирей и Уран. Аналогичная картина и сейчас. Сотни зрителей следят за необычными для современного человека соревнованиями. Например, здесь нужно вдвоем взять в руки 80-килограммовое сырое бревно и вытолкать им соперника из круга.

Все состязания основаны на легендах и истории нашего народа. Мы верим, что после возрождения эти традиции будут жить долго. Радик Бахтиев, руководитель движения северо-западных башкир

Возрождать древние башкирские традиции будут и дальше. Так что количество спортивных дисциплин может быть увеличено уже в этом году. Зрители такую идею одобрили.