В Уфе в День России и города прошли спортивные состязания

День города и День России получился спортивным. В Уфе узнали имя абсолютного чемпиона в турнире по борьбе корэш. Также победителей выявили в других видах спорта. Кроме состязаний, атлеты подготовили показательные выступления и провели мастер-классы.​

Каждое движение под счет. Слаженность здесь на первом месте.​ В чирлидинге оценивается композиция в целом. Заметна любая неточность. Чтобы как можно больше людей узнали об этом молодом и развивающемся в России виде спорта, участницы праздника подготовили сразу два номера: в акробатическом направлении и ​ программу группы поддержки.​

В День города показательные выступления подготовили воспитанники 20 спортивных федераций. Из-за дождя представления сразу нескольких команд едва не сорвались. Татами и ковер должны быть сухими во избежание травм спортсменов. Сушили площадки для мастер-классов буквально на ходу.​ Не беспокоила погода разве что представителей батутного спорта. Сетка и пружины не так сильно подвержены влиянию влаги и на качестве прыжка почти не отражаются. Свои номера спортсмены показывали на профессиональном ​ снаряде. Батут размером 3 на 9 метров установили заранее.​

В другой части города прошли соревнования для спортсменов и любителей с ограниченными возможностями здоровья. Участники могли помериться силой в армрестлинге, проверить меткость в дартсе или выявить, кто самый быстрый в забеге.​

Желание победить у Алексея Сальникова из Уфы было так велико, что мальчик стартовал, не дождавшись команды судьи. В итоге результат не засчитали, и Леше​ пришлось бежать дважды.​

Не услышал он команду «старт» и убежал на «внимание». Пробежал два раза дистанцию. Немного расстроился,​ что бежал с потерянными силами и прибежал второй. Надежда Сальникова, мама Алексея Сальникова ​

Все могло закончиться куда серьезней, но обошлось без травмы. Рустам Исламов из Уфы был готов к броску Радифа Акчурина и даже скользкий ковер не помешал довести схватку до конца. В открытом турнире по борьбе корэш на кубок главы администрации Уфы приняли участие сильнейшие спортсмены республики.​ Первыми победителей выявили в категории юноши, затем в бой вступили взрослые спортсмены.​

В финальной схватке в весе до 90 килограммов встретились два друга: чемпион мира 19-го года Айгиз Зайнетдинов ​ и победитель первенства страны Марат Зарипов. ​ Оба из одной деревни, когда-то вместе ходили на тренировки, сейчас уже сами готовят юных борцов.​