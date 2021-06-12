В Уфе в День России и города прошли спортивные состязания

День города и День России получился спортивным. В Уфе узнали имя абсолютного чемпиона в турнире по борьбе корэш. Также победителей выявили в других видах спорта. Кроме состязаний, атлеты подготовили показательные выступления и провели мастер-классы.
Каждое движение под счет. Слаженность здесь на первом месте. В чирлидинге оценивается композиция в целом. Заметна любая неточность. Чтобы как можно больше людей узнали об этом молодом и развивающемся в России виде спорта, участницы праздника подготовили сразу два номера: в акробатическом направлении и программу группы поддержки.
В День города показательные выступления подготовили воспитанники 20 спортивных федераций. Из-за дождя представления сразу нескольких команд едва не сорвались. Татами и ковер должны быть сухими во избежание травм спортсменов. Сушили площадки для мастер-классов буквально на ходу. Не беспокоила погода разве что представителей батутного спорта. Сетка и пружины не так сильно подвержены влиянию влаги и на качестве прыжка почти не отражаются. Свои номера спортсмены показывали на профессиональном снаряде. Батут размером 3 на 9 метров установили заранее.
В другой части города прошли соревнования для спортсменов и любителей с ограниченными возможностями здоровья. Участники могли помериться силой в армрестлинге, проверить меткость в дартсе или выявить, кто самый быстрый в забеге.
Желание победить у Алексея Сальникова из Уфы было так велико, что мальчик стартовал, не дождавшись команды судьи. В итоге результат не засчитали, и Леше пришлось бежать дважды.
Все могло закончиться куда серьезней, но обошлось без травмы. Рустам Исламов из Уфы был готов к броску Радифа Акчурина и даже скользкий ковер не помешал довести схватку до конца. В открытом турнире по борьбе корэш на кубок главы администрации Уфы приняли участие сильнейшие спортсмены республики. Первыми победителей выявили в категории юноши, затем в бой вступили взрослые спортсмены.
В финальной схватке в весе до 90 килограммов встретились два друга: чемпион мира 19-го года Айгиз Зайнетдинов и победитель первенства страны Марат Зарипов. Оба из одной деревни, когда-то вместе ходили на тренировки, сейчас уже сами готовят юных борцов.
Всего на турнире разыграли медали в четырех весовых категориях у юношей и в пяти среди взрослых. Абсолютным чемпионом стал уфимец Радиф Акчурин.