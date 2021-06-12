Воспитанник «Уфы» Игорь Дивеев может выйти на поле в матче чемпионата Европы

Сборная России по футболу сегодня проведет первый матч на чемпионате Европы. Соперником станет Бельгия. Матч состоится в Санкт-Петербурге. В составе коллектива Станислава Черчесова на поле может выйти воспитанник футбольного клуба «Уфа» Игорь Дивеев. Защитник – первый в истории выпускник уфимской школы, который попал на Евро.

Ноябрь прошлого года. Игорь Дивеев дебютирует за сборную страны в контрольной игре против Молдовы. Тогда сыграли 0:0. Игорь оставил приятное впечатление как для болельщиков, так и для тренерского штаба. А в мае нынешнего Дивеев вошел сначала в расширенный список для участия на Евро, а затем и в окончательный.

Мы гордимся им, это большой стимул для воспитанников. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Игорь Дивеев начинал свой путь в спортивном зале Городского дворца культуры. Первый тренер защитника сборной России – Валентин Климов. Он до сих пор работает с детьми там же, где в свое время тренировал Дивеева. В юности команда Игоря выиграла турнир, за победу в котором ему представилось право вывести на матч Россия-Германия.

Я специально это делал, чтобы он прочувствовал суть футбола. Валентин Климов, первый тренер Игоря Дивеева

Перспективный Дивеев успевал отличаться и в футболе, и в школе. Почти все оценки в журнале положительные.

Очень любознательный был, всегда требовал то, что ему интересно. И все силы в спорт направлял. Елена Масальская, классный руководитель Игоря Дивеева

Такое стремление не могло быть не замечено. В матче РПЛ Дивеев вышел впервые в футболке «Уфы» и сразу против «Зенита». А в 2019 перешел в московский ЦСКА, где сегодня является железным игроком основного состава.

Это пример того, что в провинциальном клубе можно вырастать и двигаться вперед. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Выйдет ли на поле Дивеев в матче против Бельгии или в других играх сборной России, вопрос открытый. Шансы высоки, и если это состоится, Игорь наверняка поможет нашей команде добиться успешного результата.