В Уфе проходят двухдневные соревнования по мотогонкам

По бездорожью на двух колесах. В Уфе проходят двухдневные соревнования по мотогонкам. Спортсмены соревновались в дисциплине эндуро. Побороться за звание сильнейшего в столицу республики приехали поклонники мотоспорта из нескольких регионов.

Одна за другой стартуют четверки мотоциклистов. Однако на этой дистанции быстро не разгонишься. Начало трассы извилистое со множеством искусственных препятствий. Особые неприятности спортсменам доставляют двойные бревна, установленные на небольшом расстоянии друг от друга. В конце первого отрезка пути участники должны были преодолеть крутой склон. И если спортсмен неправильно совершал разгон, то рисковал скатиться вниз.

Зарядивший дождь сделал свое дело. Мокрая земля и глина стали для мотоциклистов главными врагами, заставляя штурмовать препятствия по нескольку раз.

Соревнования собрали более 120 участников из десятка регионов страны. Новички едут дистанцию в 5 км, а любители и опытные мастера – около 10. Эта гонка эндуро первая в этом году в республике. И, как говорят организаторы, самая масштабная.