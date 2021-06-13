В Башкирии в День России запустили дополнительный поезд «Орлан»

В республике скорый пригородный поезд Уфа – Кумертау – Уфа пользуется повышенным спросом, что вызвало необходимость запустить дополнительный состав. Накануне, в День России и День города Уфы, еще один «Орлан» отправился в свой первый рейс.

Поезд состоит из трех вагонов, где расположено 229 мест. Как сообщается на сайте железнодорожной компании, утром пассажиры могут отправиться в Кумертау, а уже вечером выехать обратно в башкирскую столицу. В праздничный день каждому десятому пассажиру, купившему билет при помощи мобильного приложения, вручили подарок.