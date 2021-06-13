В Башкирии в День России запустили дополнительный поезд «Орлан»

В республике скорый пригородный поезд Уфа – Кумертау – Уфа пользуется повышенным спросом, что вызвало необходимость запустить дополнительный состав. Накануне, в День России и День города Уфы, еще один «Орлан» отправился в свой первый рейс.
Поезд состоит из трех вагонов, где расположено 229 мест. Как сообщается на сайте железнодорожной компании, утром пассажиры могут отправиться в Кумертау, а уже вечером выехать обратно в башкирскую столицу. В праздничный день каждому десятому пассажиру, купившему билет при помощи мобильного приложения, вручили подарок.
График движения дополнительных поездов скорого пригородного поезда «Орлан» по маршруту «Уфа-Кумертау-Уфа»:
№7103/7104 Уфа отправление 09.26, Дема 09.40-09.41, Стерлитамак 11.36-11.37, Салават 12.07-12.08, Мелеуз 12.46-12.47, Кумертау прибытие 13.16 (время местное).
№7105/7106 Кумертау отправление 14.34, Мелеуз 15.03-15.04, Салават 15.42-15.43, Стерлитамак 16.07-16.08, Дема 18.05- 18.06, Уфа прибытие 18.20 (время местное).