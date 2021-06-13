В Уфе электросамокатчик сбил пожилого мужчину

В Уфе накануне, в праздничный день, молодой человек на электросамокате сбил мужчину и скрылся с места происшествия. ЧП произошло на тротуаре около остановки общественного транспорта «Фирма Мир».
С сообщением о случившемся к возможным свидетелям обратились родственники пострадавшего. По их словам, мужчине нанесен тяжкий вред здоровью, необходимо проведение сложной операции.
Сообщается, что ЧП случилось в 18:30 12 июня. Родственники просят свидетелей наезда или владельцев записей авторегистратора, где запечатлен момент столкновения, сообщить по телефону 89174355555.