В Уфе электросамокатчик сбил пожилого мужчину

В Уфе накануне, в праздничный день, молодой человек на электросамокате сбил мужчину и скрылся с места происшествия. ЧП произошло на тротуаре около остановки общественного транспорта «Фирма Мир».

С сообщением о случившемся к возможным свидетелям обратились родственники пострадавшего. По их словам, мужчине нанесен тяжкий вред здоровью, необходимо проведение сложной операции.