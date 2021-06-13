В Башкирии в ДТП погиб молодой скутерист

ДТП случилось на 21-м километре дороги Урмантау – Бешевлярово. Скутером управлял 33-летний местный житель, за рулем автомобиля находился 34-летний мужчина. По словам водителя «Оки», он вышел на обгон, а скутерист повернул ему под колесо, в результате чего произошло столкновение. Мужчина вызвал скорую помощь, однако было уже поздно: водитель двухколесного транспорта скончался.