В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку

За минувшие сутки в Башкирии произошло 14 ДТП, в которых 18 человек получили травмы, а двое погибли. Так, в Баймакском районе пьяный водитель сбил пенсионерку и девочку-подростка.

ДТП произошло поздно вечером в селе Яратово. Пожилой мужчина сел за руль «четырнадцатой» нетрезвым и сбил двух пешеходов – 66-летнюю женщину и 14-летнюю девочку. Пенсионерка получила серьезные травмы, подросток отделался ушибами. Пожилую женщину госпитализировали, однако через пару часов пострадавшая скончалась.