В Башкирии еще два пациента скончались от коронавируса

За минувшие сутки в республике выявлено 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии заразились 39 378 человек.

540 случаев заболевания COVID-19 закончились летально, из них 2 – за последние сутки. Что касается выздоровления, то на 13 июня выписано 37 349 человек, за сутки выздоровели 8 пациентов.

В Башкирии активно ведется вакцинация населения против коронавируса. Прививку можно получить как в медучреждениях, так и в мобильных пунктах вакцинации. Напомним, накануне, в День России и города Уфы, в столице республики можно быловакцинироваться в городских парках.