В горах Башкирии мужчина пострадал, перевернувшись на квадроцикле

12 июня в горно-таёжной местности Учалинского района мужчина перевернулся на квадроцикле. Пострадавшему потребовалась помощь спасателей и медиков.
Как сообщает республиканский Госкомитет по ЧС, трое мужчин отправились на хребет Нурали на квадроциклах. Один из них не смог осилить подъем и перевернулся, в результате чего сломал ногу.
На помощь пострадавшему оперативно отправились белорецкие и челябинские спасатели. Местоположение туристы смогли отправить им благодаря имеющемуся навигатору.
Спасатели оказали первую помощь, транспонировали пострадавшего до населенного пункта Яльчигулово и передали медикам.