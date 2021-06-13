В горах Башкирии мужчина пострадал, перевернувшись на квадроцикле

12 июня в горно-таёжной местности Учалинского района мужчина перевернулся на квадроцикле. Пострадавшему потребовалась помощь спасателей и медиков.

Фото №1 - В горах Башкирии мужчина пострадал, перевернувшись на квадроцикле

Как сообщает республиканский Госкомитет по ЧС, трое мужчин отправились на хребет Нурали на квадроциклах. Один из них не смог осилить подъем и перевернулся, в результате чего сломал ногу.

На помощь пострадавшему оперативно отправились белорецкие и челябинские спасатели. Местоположение туристы смогли отправить им благодаря имеющемуся навигатору.

Спасатели оказали первую помощь, транспонировали пострадавшего до населенного пункта Яльчигулово и передали медикам.

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