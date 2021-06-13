В Башкирии мужчина упал со скалы

Сегодня, 13 июня, спасателям поступило сообщение о падении мужчины с трехметровой скалы в Белорецком районе республики.

Спасатели республиканского Госкомитета по ЧС отправились на помощь 33-летнему мужчине. Сообщается, что пострадавший упал со скалы Уроки. Мужчину успешно эвакуировали и передали медикам.

Напомним, накануне турист пострадал в Учалинском районе. Мужчина перевернулся на квадроцикле, пытаясь пересечь горный хребет. Пострадавшему также понадобилась помощь спасателей и медиков.