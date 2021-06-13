В России коронавирусом заразились еще 14,7 тысяч человек

Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные о заболеваемости инфекцией за последние сутки. COVID-19 заразились еще 14 723 человека.
С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончалось 126 430 пациентов, из них 357 – за минувшие сутки. Выздоровевших за 24 часа насчитывается 9 166.
Как следует из подсчетов ТАСС, число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом примерно на 30% превысило показатели прошлой недели и стало максимальным с февраля. Новая вспышка развивается в первую очередь в Москве, на которую пришлось почти 45% подтвержденных за неделю случаев заражения.