Пьяный житель Башкирии угнал у друга авто, чтобы отвезти металлолом

44-летний нетрезвый мелеузовец пришел в гости к приятелю и попросил отвезти собранный им металл в пункт приема металлолома. Хозяин авто отказал ему в просьбе, а позже обнаружил пропажу внедорожника.

Гость незаметно покинул дом и угнал машину – ключи владелец оставил в замке зажигания. Хозяин обратился в полицию, сотрудники которой по горячим следам задержали злоумышленника.