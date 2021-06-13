Пьяный житель Башкирии угнал у друга авто, чтобы отвезти металлолом

44-летний нетрезвый мелеузовец пришел в гости к приятелю и попросил отвезти собранный им металл в пункт приема металлолома. Хозяин авто отказал ему в просьбе, а позже обнаружил пропажу внедорожника.
Гость незаметно покинул дом и угнал машину – ключи владелец оставил в замке зажигания. Хозяин обратился в полицию, сотрудники которой по горячим следам задержали злоумышленника.
Угонщик утверждал, что собирался вернуть автомобиль на место, тем не менее мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.