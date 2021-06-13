Стало известно состояние дедушки, сбитого самокатчиком в Уфе

В Уфе разыскивают самокатчиков, сбивших 84-летнего дедушку. Сейчас он находится в больнице. Неизвестные врезались на самокатах в пострадавшего, когда он, выйдя из автобуса на остановке «Фирма Мир», возвращался домой.

Молодые люди вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, начали поднимать дедушку, пытаясь поставить его на ноги. Делать этого при полученных травмах было нельзя. В итоге, бросив пожилого человека на скамейке, гонщики скрылись. После он уже сам позвонил родственникам и попросил о помощи.

Состояние у него тяжелое, сложный перелом шейки бедренной кости. Ему сейчас сделали одну операцию по установке спиц, и планируется еще более сложная операция по установке металлоконструкций, после которой он будет, скорее всего, лежать еще три месяца. Альфред Галиакберов, сын пострадавшего

Если вы узнали молодых людей или были свидетелями произошедшего, просьба позвонить по телефону: 8-917-435-55-55 (Альфред).