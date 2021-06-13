Воспитанник «Уфы» Игорь Дивеев прокомментировал матч с Бельгией в Евро-2020

В пятницу стартовал отложенный с прошлого года чемпионат Европы по футболу. Сборная России вступила в борьбу на Евро-2020. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова уступила бельгийцам со счетом 0:3. Экс-футболист «Уфы» Игорь Дивеев появился на поле во втором тайме. Впервые в истории воспитанник школы башкирского клуба выступил на чемпионате Европы.

Первый в истории футбольного клуба «Уфа» воспитанник школы, который сыграл на Евро. Игорь Дивеев принял участие в матче против одного из фаворитов всего турнира. И это только начало. Впервые за сборную он выступил в ноябре прошлого года против Молдовы. Тогда сыграли 0:0. Игорь оставил приятное впечатление как у болельщиков, так и у тренерского штаба. А в мае нынешнего Дивеев вошел сначала в расширенный список для участия на Евро, а затем и в окончательный.

Мы гордимся им, это большой стимул для воспитанников. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Первый тренер защитника сборной России – Валентин Климов. Он до сих пор работает с детьми там же, где в свое время тренировал Дивеева. В юности команда Игоря выиграла турнир, за победу в котором ему представилось право вывести на матч Россия-Германия.

Я специально это делал, чтобы он прочувствовал суть футбола. Валентин Климов, первый тренер Игоря Дивеева

Перспективный Дивеев успевал отличаться и в футболе, и в школе. Почти все оценки в журнале положительные.

Очень любознательный был, всегда требовал то, что ему интересно. И все силы в спорт направлял. Елена Масальская, классный руководитель Игоря Дивеева

Такое стремление не могло быть не замечено. В матче РПЛ Дивеев вышел впервые в футболке «Уфы» и сразу против «Зенита». А в 2019 перешел в московский ЦСКА, где сегодня является железным игроком основного состава.

Это пример того, что в провинциальном клубе можно вырастать и двигаться вперед. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Долгожданный Евро стартовал накануне. Первым соперником сборной России стала команда, которая считается одной из фаворитов всего турнира. Станислав Черчесов решил отойти от привычной схемы с тремя центральными и выпустил на поле только Семёнова и Джикию. Но уже после первого тайма счёт был 0:2 не в нашу пользу. Перед стартом второго отрезка игры Дивеев появился на поле, и Россия вернулась к привычной схеме. Плодов в атаке это не принесло, а в защите игра нашей команды стала более стабильной. Однако и это не спасло от третьего пропущенного, автором которого стал Лукаку.

Я бы не сказал, что Лукаку – машина. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация – сто процентов. Но в плане игры не прямо вау. Разбирали соперника, понимали, что бельгийцы будут играть в пять защитников. Была задача – выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила. Игорь Дивеев, защитник сборной России по футболу