«Ударил несколько раз по лицу»: в Башкирии мужчина ограбил сторожа

Как рассказал полицейским потерпевший, во время ограбления он проснулся от постороннего шума. Увидев в доме ранее знакомого приятеля, шарившего в карманах его куртки, он предпринял попытку его остановить, но безуспешно. Злоумышленник ударил сторожа несколько раз по лицу, после чего скрылся, прихватив с собой 4500 рублей, и два сотовых телефона.

пресс-служба МВД Башкирии