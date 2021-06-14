На трассе в Башкирии опрокинулась легковушка: пострадали два человека

Вчера, 13 июня, в Чишминском районе Башкирии автомобиль Lada Kalina съехал в кювет, в результате чего опрокинулся. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 13 километре автодороги Уфа-Кляш-Чишмы. За рулем "Калины" находился 35-летний местный житель. По всей видимости, мужчина попросту не справился с рулевым управлением.

В ДТП пострадали водитель его 35-летний пассажир. Их доставили в больницу с различными травмами. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.