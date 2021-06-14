Жительницу Башкирии ограбил племянник

Со слов потерпевшей, рано утром в гости к ней пришел, часто навещающий ее племянник. Женщина предложила позавтракать. Не обошлось и без спиртных напитков. В какой-то момент хозяйка попросила уйти уже изрядно захмелевшего родственника. Однако гость, место того чтобы направиться к выходу подошел к шкафу, откуда вытащил завернутые в платок деньги, убрал их в карман, и только после этого ушел.

пресс-служба МВД Башкирии