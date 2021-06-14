В Башкирии за сутки число выявленных фактов Covid-19 выросло почти до 39,5 тысяч

В Башкирии за последние сутки было зарегистрировано больше заболевших коронавирусом, чем выписанных по выздоровлению после перенесенной болезни. Увеличилось и количество жертв инфекции.
По данным республиканского оперативного штаба, в Башкирии за сутки выявлен еще 91 случай заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных фактов болезни составило 39 469 случаев.
Сообщается, что за сутки выписано по выздоровлению только 4 пациента. Всего в республике завершили лечение 37 353 человек. Также за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. Всего в Башкирии погибли от инфекции 540 человек.