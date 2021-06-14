В МЧС Башкирии объяснили, что подразумевается под табличкой «Купание запрещено»

В Башкирию возвращается тепло, и еще большее число отдыхающих будут сконцентрированы возле водоемов. Но не везде разрешается купаться, даже если вы уверены, что «ничего не будет, все так делают».
Купание в местах, непредназначенных для этого, может быть финансово наказуемым. Но самое ужасное, что может произойти – это потеря человека. На несанкционированных пляжах можно встретить таблички «Купаться запрещено». В МЧС Башкирии объяснили, что это значит.
Такие таблички устанавливаются в тех местах, где вода не является безопасной из-за наличия в ней опасных паразитов. Также в таких местах могут быть сильное течение, водовороты, подводные ямы, водоросли. На дне таких водоемов часто присутствую острые предметы. И еще одна веская причина запрета на купание в таких местах – это наличие промышленных и бытовых сбросов, которые могут вызвать кишечные инфекции и аллергию.