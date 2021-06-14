В МЧС Башкирии объяснили, что подразумевается под табличкой «Купание запрещено»

В Башкирию возвращается тепло, и еще большее число отдыхающих будут сконцентрированы возле водоемов. Но не везде разрешается купаться, даже если вы уверены, что «ничего не будет, все так делают».

Купание в местах, непредназначенных для этого, может быть финансово наказуемым. Но самое ужасное, что может произойти – это потеря человека. На несанкционированных пляжах можно встретить таблички «Купаться запрещено». В МЧС Башкирии объяснили, что это значит.