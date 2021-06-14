В Уфе запустили бесплатный экскурсионный автобус

В Уфе 12 июня был запущен бесплатный экскурсионный автобусный маршрут. Об этом сообщил перевозчик ГУП «Башавтотранс».

Автобус будет двигаться от Конгресс-холла «Торатау» и завершит путь на набережной Уфы. Общественный транспорт марки Вектор-Next начинает работу в 14 часов, завершает – в 22:25. Интервал между рейсами составляет 45 минут.

Подробно с расписанием можно будет ознакомиться на остановках общественного транспорта, через которые проходит автобус. В «Башавтотрансе» сообщили, что расписание будет действительно до конца августа этого года.