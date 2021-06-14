Башкирия – третья в стране по числу победителей в конкурсе президентских грантов

Башкирия оказалась на третьем месте по России по числу победителей во втором конкурсе президентских грантов. Если в первом конкурсе от Башкирии победили 54 социально-ориентированных НКО, то сейчас – 69.

Фото №1 - Башкирия – третья в стране по числу победителей в конкурсе президентских грантов

По информации пресс-службы Общественной палаты РБ, общая сумма всех денег, выигранных во втором конкурсе, составила более 77 миллионов рублей. За оба конкурса в Башкирию было привлечено в сумме свыше 121 миллиона 767 тысяч рублей.

Таким образом республика заняла второе место по количеству победителей от НКО среди субъектов ПФО в этом конкурсе. На первом месте - Самарская область (78 победителей), на третьем - Удмуртия (62 победителя). По количеству победителей-НКО в конкурсе по РФ (не считая Москвы) Башкортостан на третьем месте.

Пресс-служба Общественной палаты РБ

По сумме выигранных грантов Башкирия оказалась на 8 строке. На данный момент, по итогам конкурса, больше всего федеральных денег привлечено «Центром социокультурного моделирования». На проект «Школа молодого этнополитолога» они получат более 5,7 миллионов рублей. А самый маленький грант – около 108,4 тысяч рублей – получил Благотворительный фонд Аскинского района РБ.

В общей сложности от Башкирии на второй конкурс президентских грантов поступило 542 проекта из 54 муниципальных образований.

Традиционно больше всего победителей из Уфы, после идет Гафурийский район (7 победителей) и город Салават, Сибай, Стерлитамак (по 3 победителя). Впервые в конкурсе одержал победу проект из Татышлинского района, АНО «Мир добра» привлекли 258 363 руб.

Пресс-служба Общественной палаты РБ

Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ

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