Башкирия – третья в стране по числу победителей в конкурсе президентских грантов

Башкирия оказалась на третьем месте по России по числу победителей во втором конкурсе президентских грантов. Если в первом конкурсе от Башкирии победили 54 социально-ориентированных НКО, то сейчас – 69.
По информации пресс-службы Общественной палаты РБ, общая сумма всех денег, выигранных во втором конкурсе, составила более 77 миллионов рублей. За оба конкурса в Башкирию было привлечено в сумме свыше 121 миллиона 767 тысяч рублей.
По сумме выигранных грантов Башкирия оказалась на 8 строке. На данный момент, по итогам конкурса, больше всего федеральных денег привлечено «Центром социокультурного моделирования». На проект «Школа молодого этнополитолога» они получат более 5,7 миллионов рублей. А самый маленький грант – около 108,4 тысяч рублей – получил Благотворительный фонд Аскинского района РБ.
В общей сложности от Башкирии на второй конкурс президентских грантов поступило 542 проекта из 54 муниципальных образований.
Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ