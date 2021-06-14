Башкирия – третья в стране по числу победителей в конкурсе президентских грантов

По сумме выигранных грантов Башкирия оказалась на 8 строке. На данный момент, по итогам конкурса, больше всего федеральных денег привлечено «Центром социокультурного моделирования». На проект «Школа молодого этнополитолога» они получат более 5,7 миллионов рублей. А самый маленький грант – около 108,4 тысяч рублей – получил Благотворительный фонд Аскинского района РБ.