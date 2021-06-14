Несовершеннолетний житель Башкирии за одну ночь совершил два угона

Утром 13 июня в полицию обратился один из потерпевших. Он рассказал, что со двора многоквартирного дома угнали ВАЗ-21099. Через некоторое время, в этот же день, поступило еще одно сообщение об угоне, но уже с другого двора. Причем и здесь угнали автомобиль той же марки.