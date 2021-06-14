В Уфе студентка пыталась приобрести виртуальную валюту и потеряла деньги

В Уфе отмечен очередной факт мошенничества в дистанционной форме. На этот раз пострадала от действий аферистов студентка.

Девушка надеялась приобрести виртуальную валюту. Она некоторое время переписывалась с неустановленным лицом в одном из мессенджеров. И вот, когда стороны обсудили все важные моменты, пришло время оплаты.