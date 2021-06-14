В Башкирии супружеская пара отметила 70 лет совместной жизни

В Башкирии супружеская пара, проживающая в Гафурийском районе, отметила 70 лет совместной жизни. С поздравлениями к ним при личном визите обратились начальник отдела ЗАГС, Женсовет района и Совет Ветеранов. Супругам вручили памятный подарок главы Башкирии и поздравительный адрес.
В брак Вилдан Шарипов и Хафида Шарипова вступили в мае 1951 года. За время супружеской жизни они воспитали и дали возможность получить образование 7 детям, рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по делам юстиции.
Сегодня Вилдан Шарипов – один из 4 оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны в Гафурийском районе. Он 29 лет трудился учителем и директором школы. После этого он возглавлял партийную организацию колхоза. На фронте Вилдан Шарипов писал стихи, сегодня он является автором более двух десятков сборников стихов и воспоминаний. Халфида Шарипова всю свою жизнь посвятила учительской работе в школе.
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по делам юстиции