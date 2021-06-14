В Башкирии супружеская пара отметила 70 лет совместной жизни

Сегодня Вилдан Шарипов – один из 4 оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны в Гафурийском районе. Он 29 лет трудился учителем и директором школы. После этого он возглавлял партийную организацию колхоза. На фронте Вилдан Шарипов писал стихи, сегодня он является автором более двух десятков сборников стихов и воспоминаний. Халфида Шарипова всю свою жизнь посвятила учительской работе в школе.