Следком Уфы просит передать им дело о наезде электросамоката на пенсионера

Следственный комитет в Уфе намерен разобраться в деле о наезде электросамоката на пенсионера. Об этом стало известно сегодня, 14 июня.

Следственный отдел по Советскому району города обратился к прокурору Уфы с просьбой передать им материалы по факту наезда на 84-летнего пенсионера. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Башкирии, материалы этого дела находятся в органах внутренних дел. Но следователи просят дело, чтобы провести проверку.