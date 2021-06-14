В Башкирии четверо браконьеров понесут наказание по статье Уголовного кодекса

На территории национального парка «Башкирия» за время нерестового периода, а именно с 25 апреля по 5 июня, было возбуждено 4 уголовных дела в отношении браконьеров. В это время было запрещено рыбачить на водоемах и двигаться на водной технике.
В итоге, как рассказали в пресс-службе национального парка, были пойманы с поличным четверо жителей Башкирии: из Кумертау, Мелеуза, а также Кугарчинского и Белорецкого районов. Двоим из задержанных теперь предстоит выплатить еще и причиненной природе ущерб.
Фото: пресс-служба национального парка «Башкирия»