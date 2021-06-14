В Уфе провели титульный бой турнира «Горилла ММА Серия 34: Сердце и кулак Башкортостана»

На профессиональный ринг выходили и представители республики. Кому удалось выйти из клетки победителем и почему у соревнования такое необычное название?
На выход каждого бойца свое музыкальное сопровождение. Оно уникально. Также как и их путь на профессиональный ринг. Гайса Кутушев из Зианчуринского района – дебютант турнира «Горилла ММА». Впрочем, как и его соперник Осман Расулов из Махачкалы. Сейчас оба спортсмена представляют Уфу, но в клетке они встретились впервые.
Другому бойцу из Зианчуринского района, ныне также представляющему столицу республики, повезло больше. Юнир Бикбаев одолел соперника из Киргизии. Этот успех стал для него пятым на профессиональной арене. Турнир с необычным названием «Горилла ММА Серия 34» в Уфе проходил как «Сердце и кулак Башкортостана». Последнее определение навсегда останется за регионом. А вот число 34 -- порядковый номер турнира. Например, следующий, где бы он ни состоялся, станет 35-м. Кроме этого участие бойцов из Узбекистана, Туркменистана и Киргизии добавили соревнованиям статус международных.
Всего в тот вечер на ринг вышли 20 представителей смешанных единоборств. У организаторов турнира не было проблем с участниками: в России многие бойцы продолжают карьеру на профессиональном уровне. Еще один башкир, но из Челябинской области, Павел Мустафин одержал победу на третьей минуте поединка, применив удушающий прием.
Главным событием вечера стал титульный бой Александра Дурыманова и Али Машрапова. Оба спортсмена известны своим умением заканчивать поединки болевыми и удушающими приемами, в этот раз они осторожничали и победителя поединка выявили лишь по баллам. 94:73 – и пояс чемпиона достался российскому бойцу.