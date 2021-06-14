В Уфе провели титульный бой турнира «Горилла ММА Серия 34: Сердце и кулак Башкортостана»

На профессиональный ринг выходили и представители республики. Кому удалось выйти из клетки победителем и почему у соревнования такое необычное название?

На выход каждого бойца свое музыкальное сопровождение. Оно уникально. Также как и их путь на профессиональный ринг. Гайса Кутушев из Зианчуринского района – дебютант турнира «Горилла ММА». Впрочем, как и его соперник Осман Расулов из Махачкалы. Сейчас оба спортсмена представляют Уфу, но в клетке они встретились впервые.

За неделю до боя травму получил. Устал, если честно. Но я доволен результатом. Осман Расулов, победитель турнира

Другому бойцу из Зианчуринского района, ныне также представляющему столицу республики, повезло больше. Юнир Бикбаев одолел соперника из Киргизии. Этот успех стал для него пятым на профессиональной арене. Турнир с необычным названием «Горилла ММА Серия 34» в Уфе проходил как «Сердце и кулак Башкортостана». Последнее определение навсегда останется за регионом. А вот число 34 -- порядковый номер турнира. Например, следующий, где бы он ни состоялся, станет 35-м. Кроме этого участие бойцов из Узбекистана, Туркменистана и Киргизии добавили соревнованиям статус международных.

Этот турнир посвящен 267-летию Салавата Юлаева. Это для нас сильный, здоровый, храбрый герой. Руслан Зарипов, президент Федерации ММА Республики Башкортостан

Всего в тот вечер на ринг вышли 20 представителей смешанных единоборств. У организаторов турнира не было проблем с участниками: в России многие бойцы продолжают карьеру на профессиональном уровне. Еще один башкир, но из Челябинской области, Павел Мустафин одержал победу на третьей минуте поединка, применив удушающий прием.

Я не прочувствовал его, только начался. Хорошо подготовились. Спасибо моей команде. Павел Мустафин, победитель турнира