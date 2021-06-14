Сборная БСТ сыграла товарищеский матч с командой «Параголов»

Сборная БСТ сыграла против команды ютуб-канала «Параголов». Матч прошел на стадионе «Нефтяник». Больше месяца коллективы усиленно готовились к встрече. Для игроков нашей команды даже специально сшили новую форму. Помогла ли она коллективу БСТ?

Больше месяца подготовки и вот, наконец, команды на поле главного стадиона республики. Футбольный клуб «Уфа» предоставил не только поле, но и разрешил болельщикам посетить матч. Для сборной БСТ это едва ли не первый опыт игры в большой футбол. В основном коллектив телеканала специализируется на мини-футболе, а там нагрузки меньше. Поэтому постарались набрать хорошую физическую форму, проводя по две тренировки в неделю.

Мы хотели сыграть с медийной командой, а БСТ – это главный телеканала республики. Максим Михайлов, капитан команды «Параголов

Команда «Параголов» тренируется чаще, да и состоит в основном из ребят, которые занимались на профессиональном или серьезном любительском уровне. Несмотря на это, дебют игры остался за БСТ, мы чаще владели мячом и даже имели стопроцентный голевой момент.

Сыграл нападающим, был момент, но не смог забить. Очень переживаю из-за этого. Рушан Калямов, режиссер новостей телеканала БСТ

Но затем физическая подготовка соперника сыграла свою роль. В первом тайме «Параголов» забили три безответных мяча в наши ворота. Футболисты БСТ не опустили руки и во втором отрезке отквитали один мяч с пенальти. А окончательный счет по итогам 90 минут игры – 4:1 в пользу «Параголов».

Я нашей командой очень доволен, потому что мы дали бой. Наиль Юлгильдин, режиссер новостей телеканала БСТ