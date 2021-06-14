В Башкирии впервые пройдет чемпионат по сап-серфингу

В Уфе пройдет первый региональный чемпионат по сап-серфингу. Это соревнования на воде на специальных надувных досках. Организаторы планируют провести состязания уже на этой неделе.

Купальный сезон открыт был не намеренно, но падать тоже нужно уметь. Подальше от сап-серфа – и сразу выныривать, чтобы не успеть уплыть под доску и не удариться головой. По наблюдениям, неопытному гребцу сложно только первые 10 минут. После появляется сноровка.

В Уфе есть четыре маршрута прогулок примерно по 12 километров: от Сипайлово до Каменной переправы; от Каменной переправы до пляжа «Солнечный»; от пляжа «Солнечный» до Затона и кольцевой – старт и финиш на стадионе «Водник».

Суть как раз в стоячем управлении доской. Даже в названии «сап», сокращенно от английского stand up paddling, что в переводе и есть «гребля стоя». Нестабильная опора под ногами включает в работу антигравитационные мышцы, так что сильные ноги далеко не всегда спасут от падения. Поэтому сап-серфинг доступен почти одинокого для каждого. Внутри – полторы атмосферы. Такая надувная доска в зависимости от разновидности может выдержать до 250 килограммов. В Уфе в скором времени организаторы планируют провести первый сап-чемпионат в Башкортостане. Участвовать смогут все желающие.